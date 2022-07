Birra, i big resistono con le speciali. Ma i piccoli produttori pagano la crisi

Nonostante le preoccupazioni e stante le richieste a Governo e Parlamento di proseguire nel percorso di riduzione della pressione fiscale, Assobirra prova a guardare oltre le preoccupazioni contingenti con una campagna promozionale, “Birra, il gusto che sta bene con tutto”, che punta a rinforzare l’immagine della birra come bevanda per eccellenza da pasto.

Una tendenza, quella del food pairing , già evidente da tempo in Italia e negli ultimi anni rafforzatasi grazie al costante aumento delle specialità birrarie, da intendersi come tutte le birre non catalogabili quali le classiche lager, che stanno dimostrando le percentuali di crescita più rilevanti nell’offerta complessiva di tutti i birrifici (nel 2021 la quota di mercato delle “speciali” era del 17,3% contro il 7,4% del 2015 secondo l’ Annual Report). E spingere sulle specialità e sull’innovazione sembra essere la tendenza condivisa da tutti i principali player del settore.

«La visione di lungo periodo è quella di ampliare la scelta a disposizione del consumatore rendendo la categoria birra sempre più interessante – dichiara Wietse Mutters, managing director di Heineken Italia, azienda leader del mercato –. Abbiamo sviluppato negli anni il nostro portafoglio introducendo le cosiddette birre speciali. Di questa categoria fanno parte Birra Messina Cristalli di Sale e Birra Moretti Filtrata a Freddo: birre uniche, prodotte con ingredienti e processi nuovi che hanno riscosso un grande successo e aperto dei nuovi spazi sul mercato». E quest’anno è stata la volta di Heineken Silver, una birra dal profilo gustativo più leggero e di più facile approccio.

Birra Peroni, dopo un debutto in grande stile lo scorso anno, sta investendo molto sulla specialità ceca Kozel e, come sottolineato dall’ad Enrico Galasso prosegue nella «strategia connessa alla “premiumizzazione” del portfolio, che ha portato al rilancio e al riposizionamento dei marchi iconici del gruppo, prima Peroni nel 2021 e poi Nastro Azzurro che, dallo scorso aprile, è tornata a chiamarsi Peroni Nastro Azzurro, riacquisendo anche per il mercato italiano il naming e l’immagine con cui la lager italiana più bevuta al mondo è nota a livello internazionale».

Una strategia simile è stata messa in campo anche da AB InBev, che quest’anno ha fatto debuttare sul mercato l’innovativa Beck's Unfiltered, una pils non filtrata “dall’appeal artigianale”. «La birra piace sempre di più agli italiani – commenta Arnaud Hanset, country director Italia – . È un dato di fatto che osserviamo in ogni indagine di mercato. Noi continuiamo a puntare sui nostri marchi premium e superpremium, perché sappiamo che agli italiani piace il bere con gusto, che poi vuol dire anche bere responsabilmente. Non sorprende pertanto che nei primi mesi dell’anno brand come Corona e Leffe abbiano performato meglio del mercato». I big, insomma, confidano nel crescente appeal che la birra sta ottenendo tra i consumatori italiani.