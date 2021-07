Birra, i consumi in bar e ristoranti verso il ritorno ai livelli del 2019

4' di lettura

Se l’Annual Report 2019 di Assobirra sembrava quasi una marcia trionfale per la birra italiana, quello riferito al 2020 e presentato appena qualche settimana fa aveva toni lugubri. La produzione, cresciuta del 5% nel 2019 è diminuita dell’8,4% nel 2020; i consumi che avevano fatto registrare un +2,6% e raggiunto la soglia record di 35 litri pro capite sono crollati lo scorso anno dell’11,4% e infine l’export che nel 2019 era cresciuto a doppia cifra (+13%) ha lasciato sul terreno un 4,8%. Il colpevole? Uno solo: il Covid-19. Il canale del fuori casa ha perso nel 2020 ben il 31,4% dei volumi rispetto al 2019, solo parzialmente compensati da una crescita del 4,3% nel retail (che è arrivato a pesare il 73% del mercato, contro il il 64% del 2019).

Produttori ottimisti (varianti permettendo)

«L’horeca (bar e ristoranti, ndr), al di là dei volumi che sono comunque importanti – commenta Wietse Mutters, managing director di Heineken Italia, il gruppo che da anni è leader di mercato nel nostro Paese – è un canale particolarmente strategico perché porta grande valore in termini di entrate. Da qualche mese a questa parte abbiamo però riscontrato dei segnali positivi che indicano la ripresa graduale del canale, che in questo momento sta performando come aveva fatto nello stesso periodo nel 2019».

Sulla stessa lunghezza d’onda si sono posizionati anche gli altri quattro principali player del mercato: Peroni, ABInBev, Carlsberg e Forst. «La voglia di tornare alle occasioni di socialità fuori casa è molto alto. L’estate come ben sappiamo – sottolinea Enrico Galasso, ad di Birra Peroni, è la stagione ideale per il consumo, e speriamo che complice la voglia di ripartire gli italiani non abbiano dubbi su cosa ordinare, quando sono al ristorante o al bar».

«Siamo positivamente sorpresi dai risultati dopo l’allentamento delle misure restrittive – conferma Arnaud Hanset, country director di ABInBev –. Alla riapertura, i locali si sono completamente riempiti. I consumi, poi, hanno ripreso come se non ci fosse stata interruzione, quasi ai livelli registrati prima della pandemia». Insomma, per il mercato birrario nazionale l’anno del Covid-19 non è certo passato senza fare danni, ma nel comparto emerge la sensazione che, più di un’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, si sia trattato di una battuta d’arresto. E che quindi si possa presto tornare a puntare al traguardo di 10 miliardi di business generato dalla filiera (9,5 miliardi è il dato di Assobirra relativo al 2019).

«Certamente – è la convinzione di Kaare Jessen, managing director di Carlsberg Italia – alcune nuove abitudini rimarranno, e di conseguenza ci aspettiamo che il consumo casalingo continui a crescere, anche sulla scia dello spiccato livello di promozionalità che i retailer del mercato off trade (acquisti in negozi e supermercati, ndr) stanno portando avanti per non perdere terreno in favore dell’on trade a causa delle riaperture. Ma la birra rimane comunque sinonimo di convivialità e siamo convinti l’on trade che tornerà ad assumere il ruolo di protagonista».