Birra, consumi in crescita del 18,4%

Consumi di birra in ripresa: nel 2021 si registra un aumento record del 18,4% degli acquisti domestici in Italia, con un crescente successo di bionde e rosse artigianali Made in Italy. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti su dati Ismea relativi al primo trimestre, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, diffusa in occasione della Giornata internazionale della birra.

Un dato positivo per il settore che lo scorso anno ha perso il 35% del fatturato. Il consumo pro capite in Italia, fa sapere Coldiretti, è arrivato a 36,8 litri, ma la birra rappresenta anche un traino per l’economia alimentando una filiera che, fra occupati diretti e indotto, offre lavoro a oltre 140mila persone. In crescita anche le esportazioni del 4% nei primi quattro mesi del 2021.

A spingere la ripresa è soprattutto la birra artigianale che conta circa 550 milioni di litri prodotti ogni anno; di cui un terzo da aziende agricole. Un consumo diventato negli anni sempre più raffinato con specialità distintive e varietà particolari: dalla birra aromatizzata alla canapa a quella pugliese al carciofo, da quella senza glutine alla qualità con riso Carnaroli del Piemonte. Si tratta di realtà spesso realizzate da giovani, i più attivi nel settore in grado di innovare con certificazione dell’origine a chilometri zero al legame diretto con le aziende agricole, ma anche con nuove forme distributive come i “brewpub” o i mercati degli agricoltori di Campagna Amica.

E stanno nascendo nuove figure professionali come il “sommelier delle birra”, in grado di interpretarne, tramite opportune tecniche di osservazione e degustazione, i caratteri principali di stile, gusto, composizione, colore, corpo, sentori a naso e palato e individuarne gli eventuali difetti, oltre a suggerire gli abbinamenti ideali con primi piatti, carne o pesce e anche con i dolci.

Quella della birra «è una filiera all’avanguardia, sempre più sostenibile e di qualità», dice il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, in occasione della Giornata mondiale della birra, e il settore, cresciuto in questo ultimi anni, «può avere un ulteriore sviluppo grazie al Made in Italy che si distingue. “L’Italia è al nono posto in Europa per volumi di produzione, mentre è quinta per numero di birrifici, con un costante aumento di birra artigianale e anche di quella agricola». Bevanda tra le più antiche al mondo, la birra, secondo il sottosegretario, è sempre stata in grado di stare al passo con i tempi, evolvendo secondo i gusti dell’epoca, creando nuove figure professionali attraverso l’innovazione scientifica e tecnologica. Ed è diventata anche espressione del territorio, come testimoniano i milioni di litri di birra artigianale prodotti ogni anno in Italia.