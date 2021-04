Birra Corona anche in lattina, ma non abbandona l’iconica bottiglia

2' di lettura

Si prepara a un estate calda e di grande rilancio la birra Corona, tipica bevanda fresca estiva che l’estate scorso aveva registrato un calo insensato di vendite per l’assonanza con il Coronavirus. Con la sua freschezza e al suo gusto leggero si presenta ora sul mercato in lattina, un formato inedito per un brand d'eccellenza del gruppo AB InBev.

«Anche in questa stagione così particolare, Corona invita tutti a disconnettersi dalla routine quotidiana per cercare il proprio momento di relax. Per questo, ha deciso di offrire ai suoi consumatori un nuovo formato, leggero e pratico, perché facile da trasportare e semplice da aprire - dicono dalla casa produttrice - La lattina in alluminio è adatta al consumo on the go per un momento di relax non solo domestico, ma anche all'aria aperta in città, nel proprio angolo di paradiso preferito, dove potersi rilassare, divertire e riconnettere con sé stessi».

La lattina Corona, nel classico formato da 33cl, sarà distribuita nella grande distribuzione, dove sarà presente sia a scaffale che in espositori dedicati posizionati anche nell'area snack, invitando così i consumatori a comporre il proprio aperitivo ideale con una Corona fresca e una fetta di lime. «Corona affianca dunque la lattina all'iconica bottiglia per stare insieme ancor di più ai propri consumatori nella ricerca degli angoli di paradiso e di relax, ovvero i momenti che vengono raccontati nella nuova campagna ADV Dove Inizia il Paradiso e in tutta la campagna digital dedicata al momento dell'aperitivo».

Corona Extra nasce nel 1925 nel birrificio Modelo di Città del Messico. Nata e cresciuta sulla spiaggia, Corona è oggi la birra messicana più amata a livello internazionale, esportata in più di 130 Paesi. Il colore dorato, il gusto leggero e rinfrescante, il rito del lime la caratterizzano.

Loading...