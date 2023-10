Birra in crisi: perdita di valore aggiunto per la filiera di 120 milioni nel primo semestre

Ma nel primo semestre 2023 – con l’inflazione arrivata dopo il boom del costi esposo già nel 2022 – la tendenza ha invertito la rotta. L’Osservatorio registra un calo del valore condiviso di circa il 3%, pari a circa 120 milioni di euro. «Nel quadro di un 2023 particolarmente difficile – si legge nello studio – desta grave preoccupazione per il settore il peso delle accise, destinate ad aumentare nuovamente a partire dal 1° gennaio 2024». Se entrano in crisi i produttori ne risentono anche tutta la filiera: «In particolare i canali distributivi, la grande distribuzione (1.522,9 milioni di euro) e, soprattutto il fuori casa (6.579,8 milioni di euro), e cioè i ristoranti, le pizzerie, i pub e i bar, dove la birra, in virtù della sua marginalità costituisce una parte fondamentale del giro di affari».

«Inoltre – continua l’Osservatorio – una crisi della birra tocca anche l’agricoltura italiana. E non solo perché il settore agricolo fa parte della filiera della birra. Ma perché questa bevanda è un traino decisivo per la fetta di consumi agroalimentari nei 350mila punti di consumo: uno studio Osservatorio Birra/Piepoli dimostra infatti che quando al ristorante, in pizzeria, al pub o in trattoria si ordina una birra, 8 volte su 10 viene sempre accompagnata dal buon cibo della nostra tradizione agroalimentare italiana».

E naturalmente la fine dello “sconto” sulle accise in scadenza a fine anno, si potrebbe ripercuotere sul prezzo finale, rischiando di alimentare una spirale negativa.

