Birra, con la chiusura di bar e ristoranti i consumi non hanno rallentato

2' di lettura

Anno da record il 2020 per la birra in Italia: per la prima volta le vendite nella distribuzione moderna hanno superato i due miliardi di euro. Sembra proprio che l’anno scorso la birra abbia messo il turbo: se nel 2019 le vendite nel retail erano aumentate del 3%, tra gennaio e dicembre 2020 il trend è più che triplicato cogliendo un risultato a due cifre (+10,7%), come rivela un report di Iri.

Molto “si deve” alla chiusura di bar ed esercizi pubblici, causata dai vari lockdown, che ha spostato i consumi in casa e ha rivitalizzato gli acquisti, cresciuti in modo importante anche nei volumi (+9%), arrivati a oltre 11 milioni di ettolitri. Dunque, anche in un anno anomalo e difficile com’è stato il 2020, la birra ha accresciuto la sua centralità nell’universo del largo consumo confezionato.

Se la Gdo avanza, il fuoricasa arretra, anche se con sfumature diverse tra i differenti operatori, come emerge dal servizio di misurazione Iri Grossisti Bevande. Il risultato più negativo è stato quello dei grossisti, che nel 2020 hanno perso quasi il 36% del giro d’affari realizzato con le birre e dei volumi venduti. Invece i cash&carry si sono fermati a un -2,3% a valore e hanno mantenuto stabili i volumi grazie al ripensamento e alla diversificazione dell’offerta realizzati con l’obiettivo di trovare nuovi clienti anche fuori dal mondo dei professionisti dell’horeca.

Anche in supermercati, ipermercati e discount (questi ultimi veri motori della crescita della birra, con un aumento del 15,7% delle quantità vendute nel 2020) in questi lunghi mesi di pandemia lo scaffale della birra è molto cambiato.

«I problemi logistici durante i periodi di lockdown hanno portato alla razionalizzazione dell’offerta, al calo della pressione promozionale e al sostanziale azzeramento dell’innovazione di prodotto – spiega Marzio Fontanella, account director business insights di Iri –. Ma in questi primi mesi del 2021 gli assortimenti medi a scaffale sono tornati a crescere e questo dovrebbe spingere gli italiani ad aumentare gli acquisti».