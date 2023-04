Bis facile per Fedriga, amministratore pragmatico che in regione ha rilanciato la Lega

Capogruppo alla Camera nel 2014

Nel luglio 2014 è stato eletto per la prima volta capogruppo del partito alla Camera dei deputati, succedendo a Giancarlo Giorgetti. Fedelissimo di Salvini, dal settembre 2014 è segretario regionale della Lega in Friuli Venezia Giulia, incarico che mantiene fino al 2019. Mentre nel 2018 è rieletto deputato per la terza volta. Secondo le classifiche della produttività, le scale Openpolis, per anni è stato il secondo deputato più produttivo della Camera, dietro a Donatella Ferranti del Pd .

La prima elezione a governatore del FVG

Nonostante la coalizione di centro-destra avesse, inizialmente, indicato come candidato alla Presidenza della Regione Friuli-Venezia Giulia l’ex presidente Renzo Tondo, il 21 marzo 2018 viene ufficializzata la candidatura di Fedriga a Palazzo del Lloyd Triestino da parte del centro-destra, candidatura su cui il segretario federale della Lega Matteo Salvini ha puntato molto fortemente. Viene eletto Presidente della Regione il 29 aprile con il 57% dei voti contro il 26,9% di Sergio Bolzonello (appoggiato dalla coalizione di centro-sinistra)

Intransigente sul fronte immigrazione

Fin dai primi giorni dopo l’insediamento, si è schierato contro l’accoglienza diffusa dei profughi, sostenendo che va incentivato il rimpatrio volontario degli extracomunitari. Firmando, come primo provvedimento, una delibera che taglia di oltre un milione di euro la spesa sul fronte dell'accoglienza, destina una somma di 50.000 euro per il rientro assistito in patria. Maggiore presidio delle forze dell’ordine, immigrazione controllata, patto strategico con le aziende per incentivare l’occupazione, sistema sanitario efficiente. Queste sono le sue parole d’ordine.

Pro vax nel periodo dell’epidemia

Si è dichiarato favorevole alle vaccinazioni ma contrario agli obblighi vaccinali, affermando: «sono a favore dei vaccini e per raggiungere il risultato è necessaria un’alleanza con le famiglie, non l’imposizione». Ma rispetto ai dubbi sui vaccini di casa negli ambienti leghisti ha anche dichiarato: «Conosco solo una forma di precauzione contro il Covid. Vaccinarsi. Io l'ho fatto quando è arrivato il mio turno». E' anche finito sotto minaccia dei no vax che lo hanno definito “reo”, “impostore”, per la frase «sono stanco delle idiozie. Il vaccino conto il Covid c'è e funziona. E lo dico chiaramente. Non è sperimentale».

Il 9 aprile 2021 è stato eletto, inoltre all’unanimità, Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, al posto di Stefano Bonaccini