Biscotti della salute, Grondona celebra 200 anni di attività

L’azienda, che totalizza 20 milioni di fatturato e ha 35 dipendenti (ma gli stagionali salgono fino a 140 nei periodi di picco), controlla anche altri marchi. «Una decina d’anni fa - dice Orlando - abbiamo acquisito la Bonifanti, un’azienda piemontese, di Villafranca, che produce panettoni e colombe. Mentre il marchio Duca d’Alba lo utilizziamo per la vendita al dettaglio specializzata». Il brand Grondona è distribuito anche nella Gdo, soprattutto in Liguria ma anche in Piemonte e Toscana, fino al Lazio e alla Campania. Inoltre la società gestisce quattro spacci: a Genova Pontedecimo, Villafranca, Pinerolo e Saluzzo. «Da qualche tempo, poi - aggiunge l’ad dell’azienda - abbiamo avviato un esperimento, con l’acquisto delle quattro torrefazioni Bocchia, con bar, a Recco, Rapallo, Chiavari e Sestri Levante. Qui proponiamo ai clienti i nostri prodotti. Abbiamo visto che il negozio monomarchio è apprezzato e su questo si concentra la nostra linea di sviluppo attuale, che punta però anche sull’estero».

Il brand, prosegue Grondona, «sta aumentando la presenza sui mercati esteri attraverso la grande distribuzione qualificata: nel Regno Unito lavoriamo con Marks & Spencer, in Francia con Gourmet Galeries Lafayette, in Usa con Whole Foods Market».

Per quanto riguarda l’emergenza coronavirus, «certamente - afferma l’imprenditore - è una situazione che ci provoca danni». Nell’ultimo periodo, comunque, stanno crescendo le vendite e-commerce». Grondona, tra l’altro, ha offerto, all’ospedale San Martino di Genova, prodotti in confezione monodose, inseriti quali dessert all’interno dei 300 pasti cucinati quotidinamente, per gli operatori sanitari del nosocomio, da Marco Visciola, chef di Eataly.