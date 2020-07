Bisio: «Modello francese per spingere gli investimenti sulla fibra»

5' di lettura

«Credo ci voglia il sano ottimismo della ragione, temperato dal realismo sulle condizioni specifiche della struttura economica del Paese. L’Italia ha una concentrazione sulle Pmi molto più importante della media europea. E in un momento come questo si tratta di un elemento di vulnerabilità sui temi di liquidità e finanza». Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo, non nasconde la preoccupazione per la tenuta dell’economia italiana nei prossimi...