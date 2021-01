“No alla mercificazione del talento”: il collezionismo secondo Alain Servais

Una vista di “Who's still working on this masterpiece?” (2017), la mostra annuale della collezione Servais, con opere di Allora & Calzadilla, del collettivo Bruce High Quality Foundation e di Andrea Canepa.

QUALI SONO I CRITERI PER VALUTARE UN'OPERA D'ARTE? COME POSSIAMO CAPIRE SE IL PREZZO CHE CI VIENE RICHIESTO È CORRETTO? Impossibile dare una risposta breve, ma ecco le mie considerazioni. In passato, erano le mostre e il successo istituzionale di un artista ad alzare il valore di un'opera. Questo meccanismo è cambiato radicalmente negli ultimi 12 anni. Oggi gli artisti possono avere successo commerciale senza quello istituzionale. Le quotazioni sono definite da un mix tra le tendenze del momento e il branding delle gallerie che li rappresentano. A mio avviso, non c'è mai stata una dicotomia così marcata tra affermazione commerciale e valore culturale. Vale anche per i media: la pittura occupa l'80 per cento dello spazio di fiere e gallerie, ma trova rilevanza all'incirca per il 15 per cento nelle biennali e nelle sale dei musei. I prezzi all'asta sono spesso più economici rispetto al mercato primario, su cui incide quello che io definisco il “gallery premium” e cioè il glamour, l'esclusività e la socialità che le gallerie riservano ai loro migliori clienti. Infine, a influire indirettamente sulle quotazioni è anche il prezzo esorbitante degli immobili in alcuni centri del mercato dell'arte come New York e Parigi. Cerco di districarmi tra questi fattori per ottenere prezzi adeguati per l'arte che considero valga la pena preservare per le prossime generazioni, offrendo risorse per la ricerca e lo sviluppo agli autori che hanno una visione.

IN QUALITÀ DI ESPERTO DI ARTE CONTEMPORANEA, QUALI TENDENZE IDENTIFICHI COME NUOVE E INTERESSANTI DA SEGUIRE? Considerato che la nostra generazione sarà ricordata per la rivoluzione di Internet, sono stupito dallo scarso interesse per l'arte digitale di qualità, che pure sta aumentando. Tra le aree di indagine della collezione ci sono il Medio Oriente e l'Asia meridionale e poi il Messico e l'America Latina.

Una sezione di “A from Animism, Atlas, Adrift” (2019), a The Loft, con opere di Danh Vo, Taus Makhacheva e Yerbossyn Meldibekov.

DOVE CONSERVI LA TUA COLLEZIONE E COME LA MOSTRI AL PUBBLICO? Il focus della Servais Family Collection è il rispetto verso gli artisti e l'attenzione per la vita delle loro opere. Non rifiutiamo mai un prestito, nonostante i rischi. Abbiamo un loft di 900 metri quadri dove, ogni anno, un curatore propone un nuovo allestimento della collezione. Anche l'allestimento di casa cambia regolarmente e attualmente prestiamo le nostre opere a famigliari e amici che amano l'arte, ma non hanno grandi collezioni.

LE RISORSE ONLINE POSSONO AIUTARE? Consentono ricerche approfondite e indipendenti, ma l'esperienza nel reale resta insostituibile. Non ho speso più di cinque minuti nelle viewing rooms. Leggo otto ore al giorno: finanza, arte, interessi personali. La varietà delle fonti è enorme e cerco di contribuire al grande dibattito tramite la condivisione online sul mio account Twitter @aservais1.

COME PENSI CHE L'EMERGENZA COVID-19 CAMBIERÀ IL MONDO DELL'ARTE? Accelererà le tendenze già in atto: la disuguaglianza tra chi ha e chi non ha (artisti, gallerie, musei, organizzazioni no profit, scuole d'arte, curatori, media, ecc.), il declino delle fiere d'arte, in particolare di quelle internazionali. Favorirà l'ascesa delle case d'asta e avvantaggerà lo sviluppo del mercato di Artsy, che mi ricorda paurosamente Amazon, ovvero la mercificazione dell'arte. È urgente che i sostenitori dell'arte raccolgano le forze per preservarla dall'ombra dell'industrializzazione.