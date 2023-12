Bit, mille destinazioni e partnership strategica con Welcome Travel Group

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un migliaio di destinazioni, con una leggera crescita rispetto la passata edizione, e la partnership con Welcome travel group insieme a un modello che fa leva su sostenibilità, personalizzazione e tecnologia. Questi gli elementi chiave della prossima edizione di Bit 2024 che si svolgerà dal 4 al 6 febbraio negli spazi dell’Allianz MiCo che avrà tre aree espositive: Leisure, BeTech e il Mice village. È previsto un ricco palinsesto di convegni sull’oggi e il domani dell’industria dei viaggi che si sta evolvendo verso offerte più sostenibili, personalizzare, consapevoli e hi-tech. Nell’area Leisure saranno presenti gli espositori che propongono viaggi e destinazioni sia per un turismo mainstream, con le migliori città e località di villeggiatura, mare, montagna, enogastronomia, honeymoon, sia per quel turismo esperienziale e personalizzato che sta caratterizzando le ultime stagioni: da quello slow, eco, a cui Bit dedica particolare attenzione, a quello active, di prossimità, long haul, di esclusività e taylor made. Il tutto senza dimenticare le attività open air, sportive, il turismo dei borghi, quello religioso.

Turismo, si allunga la stagione della vacanza principale

Per quanto riguarda le aziende ecco Gardaland e i suoi resort, ITA airways, Eva airways, Msc Crociere, Cruiseline, Space Hotels, Nh Milano Congress Centre (Minor Hotels) oltre ad altre catene e servizi nel settore Mice. Tra i tour-operator e le associazioni, trovano posto big come Gattinoni, Fto-Turismo Organizzato, Federcongressi&eventi, Astoi. In Bit saranno presenti le destinazioni da sogno, dall’oceano Indiano ai Caraibi, da Cuba allo Sri-Lanka alle Barbados, per arrivare al Centro-Sud America con l’ancora poco noto Uruguay, il Nicaragua e gli stati di Ceara e Fortaleza dal Brasile, Cina e Giappone. Novità assoluta di quest’anno è l’adesione dell’agenzia per il Turismo del Centro America in rappresentanza di Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana.

La partnership con Welcome Travel

Durerà tre anni la partnership strategica tra Bit e Welcome Travel Group, network di agenzie di viaggi di Alpitour e Costa Crociere che organizzerà la convention nazionale negli stessi giorni della manifestazione insieme ad altre iniziative. La convention coinvolgerà circa 1.600 agenti Welcome travel network e Geo travel network oltre a un centinaio di partner commerciali che saranno anche presenti in Bit con un’area espositiva. Insieme a Welcome travel group saranno presenti i due azionisti del network, Costa e Alpitour World insieme a Neos, la compagnia aerea del gruppo, oltre ad altri partner selezionati che sono leader nei rispettivi settori di competenza: Allianz nel mondo assicurativo, ITA Airways per i vettori aerei, Amex e Sekurest per quanto riguarda i pagamenti digitali nel settore del travel.

Presenze dal mondo

È in corso il programma di selezione e accreditamento di top buyer altamente profilati che incontreranno gli espositori per potenziare le opportunità di business in paesi in target, da tutti i continenti: Usa e Canada per il Nord America; Argentina e Brasile per il Sud America; Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Austria, Olanda, Danimarca, Norvegia e Svezia per l’Europa; Cina, India e Emirati Arabi per l’Asia. Tra i nomi di spicco si distinguono aziende di risonanza internazionale come il Grupo Viajes El Corte Inglés, Travelzoo, Lidl Österreich, Tui Netherlands. Dagli Stati Uniti arrivano Backroads e HelmsBriscoe, e Dell Technologies Inc, dalla Cina, conferma Fliggy, piattaforma di viaggi online parte del gruppo Alibaba e Beijing GE Hualun Medical Equipment company Limited, la branch cinese di GE Healthcare, leader mondiale nella produzione di dispositivi medici.

Il comparto del turismo vale per il Pil italiano ben 255 miliardi, circa il 13% della ricchezza prodotta. Nella graduatoria tra le destinazioni turistiche nel primo semestre 2023 l’Italia ha conquistato il secondo posto alle spalle della Spagna mentre lo scorso anno era al quarto posto per numero di presenze, il 14,5% di quelle registrate nella Ue. Saldamente sul podio la Spagna con il 16,6% seguono Francia (16,3%) e Germania (14,7%).