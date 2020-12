Bitcoin balza al record: ora vale quanto JpMorgan La banca d’affari nel 2017 demonizzava la criptovaluta, oggi la capitalizzazione è allo stesso livello a 360 miliardi di dollari di Pierangelo Soldavini

(ANSA)

Ironia della sorte, tre anni fa JpMorgan demonizzava il bitcoin come la truffa del secolo. Ora che ha superato il suo massimo storico del 2017, poco sopra 19.700 dollari, la criptovaluta ha una capitalizzazione equivalente a quella del colosso di Wall Street - attorno a 360 miliardi di dollari - dopo che la stessa Jp Morgan ha recentemente indicato che il bitcoin ha davanti un futuro radioso. Per di più ieri, mentre la criptovaluta balzava di oltre l’8% in un solo giorno al record, il dollaro scivolava...