Bitcoin brucia un altro record: sfondati i 60mila dollari La criptovaluta sale fino a 60.012 dollari beneficiando dell'ottimismo dei mercati dopo la firma del piano di stimoli da 1.900 miliardi di dollari voluto da Joe Biden

Un centro servizi per il mining di criptovalute a Irkutsk, in Russia (Reuters)

Il Bitcoin supera i 60.000 dollari segnando un nuovo record. La criptovaluta sale fino a 60.012 dollari beneficiando dell'ottimismo dei mercati dopo la firma del piano di stimoli da 1.900 miliardi di dollari voluto da Joe Biden.

La criptovaluta più famosa, che viene scambiata tutti i giorni weekend inclusi, proprio nei fine settimana, complici gli scambi ridotti, spesso è protagonista di forti strappi, generalmente al rialzo. E la giornata di oggi non fa eccezione.

Le sue quotazioni sono estremamente volatili: basti pensare che a fine gennaio, dunque non più tardi di un mese e mezzo orsono, valeva appena 30mila dollari.

Un po’ di storia

I primi 12 anni del bitcoin, che nasce nel gennaio del 2009, sono stati di crescita altalenante per la criptovaluta che rappresenta oltre i due terzi del mercato delle criptovalute. Dopo aver raggiunto la parità con il dollaro nel febbraio del 2011, il valore del bitcoin è cresciuto nel tempo arrivando a quota 100 dollari nell'aprile del 2013. Nel 2016 l'adozione da parte di alcuni negozi online del bitcoin come valuta per gli acquisti e l'accettazione da parte della banca centrale del Giappone del ruolo della criptovaluta fanno sì che il valore riprenda la sua corsa, chiudendo l'anno a 959 dollari.

Il biennio 2017-18 è stato quello che mostra l'estrema volatilità del bitcoin: nei primi mesi del 2017 il valore sale a quasi 5mila dollari e a fine anno tocca il record di 19.800 dollari. A inizio 2018 cala leggermente (17mila) per poi crollare a meno della metà. Poi risale ancora a 11mila e a luglio si stabilizza a poco oltre 8.180 euro. A fine anno esplode la bolla prevista da alcuni analisti: il bitcoin chiude il 2018 a 3.200 dollari. A fine 2019 la criptovaluta si attesta su cifre attorno ai 7mila dollari. Il 2020 è stato un anno di forte ripresa per il bitcoin con un aumento del 279% nel corso dei 12 mesi, sfondando quota 20mila per la prima volta a dicembre e toccando a fine mese quasi i 30mila. Il 2021 sembra confermare il trend.