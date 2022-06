Bitcoin cade, effetto domino: coinvolti anche i fondi hedge

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«Siamo in contatto con le parti interessate e ci impegniamo pienamente a risolvere la situazione». È stato questo messaggio, scritto ieri sul suo profilo twitter da Zhu Su, fondatore del fondo hedge specializzato in crypto, Three arrows capital (3ac), a gettare nuove ombre sul mercato delle criptovalute. Gli investitori, già scottati dal recente crack dell’ecosistema Terra Luna e dalla sospensione dei prelievi annunciata lunedì dalla piattaforma di depositi Celsius, temono a questo punto un effetto...