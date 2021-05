Bitcoin & Co. Racconto del mercoledì nero e dei tweet da panic selling

4' di lettura

Sui mercati tradizionali vale il detto che si sale con le scale e si scende con l’ascensore. Quando si tratta di criptovalute, invece, non ci sono scale. Tanto forti sono i rialzi - come quello che ha portato il Bitcoin a balzare dagli 8.000 dollari dello scorso ottobre ai 64.500 di metà aprile (+700% in sette mesi) - tanto violenti sono i ribassi. La giornata di ieri è stata condizionata dallo stop ai pagamenti in criptovalute da parte delle autorità cinesi. Per quanto non sia la prima volta che...