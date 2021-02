Bitcoin, i conti shock di Tesla: la plusvalenza potrebbe superare l’utile 2020 In attesa dei conti ufficiali, alcune proiezioni indicano che l’azienda di Elon Musk potrebbe aver investito in Bitcoin 1,5 miliardi di dollari a un prezzo medio di 37mila. Se così fosse oggi si troverebbe una plusvalenza potenziale superiore ai profitti dell’ultimo bilancio (721 milioni) di Vito Lops

Effetto Elon Musk sul bitcoin, la criptovaluta a livelli record

3' di lettura

Non si arresta la corsa al Bitcoin. In un mercato in preda all’euforia, nelle ultime 24 ore la criptovaluta ha segnato un nuovo massimo intraday a 52.520 dollari portando la capitalizzazione a ridosso dei 1.000 miliardi di dollari (978 miliardi per la precisione).

Dopo aver quadruplicato il suo valore nel 2020, il Bitcoin è salito di oltre il 75% in questo primo scorcio del 2021. Il flusso di notizie continua ad essere positivo e ad alimentare una sorta di fomo (fear of missing out, ovvero paura di...