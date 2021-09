Bitcoin, cosa c’è dietro l’ultimo divieto della Cina contro le crypto

3' di lettura

Una cosa è certa. In “casa Bitcoin” non si dormono mai sonni tranquilli. La quotazione della prima criptovaluta al mondo si stava da poche sedute riprendendo dal “flash crash” del 7 settembre - giorno in cui peraltro è entrata nella storia per essere diventata valuta a corso forzoso nello Stato di El Salvador - quando ieri è arrivata un'altra batosta: l'ennesima messa al bando da parte delle autorità cinesi. La People's Bank of China è andata giù pesante pubblicando online un comunicato in cui indica...