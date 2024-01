Bitcoin, così la finanza tradizionale ha schiacciato il sogno anarchico

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Uno spettro si aggira per il mondo moderno, è lo spettro della cripto anarchia». Così Timoty C. May, richiamandosi all’incipit del Manifesto del Partito Comunista di Karl Marx e Friedrich Engels, iniziava il suo “The Crypto Anarchist Manifest” scritto nel 1988 e diffuso nel 1994. Un documento il quale avrebbe influenzato i Cypherpunk e, di conseguenza, il mondo delle criptovalute. In primis, il Bitcoin.

I Cypherpunk

Certo! I Cypherpunk – un gruppo che agli inizi degli anni ’90 in California ha elaborato molte tecniche ed impostazioni socio-economiche riprese dalla cripto regina – erano eterogenei. Come ha detto, al Sole24ore, Adam Back: una realtà articolata di attivisti, avvocati, crittografi con impostazioni (anche) politiche differenti. Dai libertari di destra agli anarco-capitalisti fino agli anarchici con vocazione più solidarista. Ciò detto, però, è innegabile che un fil rouge fosse tra di loro riscontrabile: quello di essere, seppure con diverse sfumature, anti sistema.

Di volere, unitamente alla difesa della privacy tramite la crittografia, la realizzazione di meccanismi per le transazioni, e i pagamenti, che non richiedessero la presenza di un terzo garante. Soprattutto se questo è rappresentato da entità quali il Governo o, ancora peggio, banche commerciali e altre istituzioni finanziarie tradizionali. Insomma: un “must” era (ed è) la disintermediazione. Lo stesso Satoshi Nakamoto riprende il concetto nel sommario del suo white paper. «Una versione puramente peer-to-peer di denaro elettronico (...) senza passare tramite un’istituzione finanziaria». È, per l’appunto, la disintermediazione, l’essere anti sistema che costituisce una delle caratteristiche di quella che (piaccia o non piaccia) è una geniale struttura socio-tecnologica.

Il cambiamento

Sennonché, qualcosa è profondamente mutato. La stessa approvazione, da parte della Security and exchange commision (Sec), dell’Etf sul prezzo spot del token di Nakamoto ne é la riprova. Il prezzo della cryptocurrency, già risalito nei mesi precedenti anche in scia ai rumors sul possibile arrivo del nulla osta della Sec, è balzato ulteriormente dopo la pubblicazione della notizia. Più in generale il cripto mondo – ad eccezione forse dei massimalisti –ha festeggiato.

Già, ma festeggiato cosa? Il fatto che il mondo tradizionale della finanza, il sistema istituzionale ha uno strumento in più, e molto potente, per convogliare flussi di denaro sul bitcoin. In altre parole: quelle realtà tanto osteggiate diventano, se non dominus, almeno molto influenti rispetto al token. Il quale, va sottolineato, non da ora è sempre più definito asset e sempre meno valuta digitale. Cioè: un titolo su cui investire e non attraverso cui effettuare transazioni. Vero! In alcuni Paesi, dove ad esempio sono forti le rimesse dei migranti, la caratteristica di moneta resiste e si espande. Inoltre la natura di oro digitale, asset che consente la riserva di valore, è presente nello stesso progetto di Nakamoto. Ancora: la micro struttura della cripto regina, e il suo funzionamento, rimangono quelli.