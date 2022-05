Bitcoin, così i «minatori» cinesi aggirano i divieti: Pechino seconda al mondo dopo gli Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Non c’è divieto che tenga. In Cina, i minatori di criptovalute, hanno trovato il modo per aggirare le restrizioni imposte dal governo centrale. E il mining è tornato a far registrare numeri considerevoli, secondo una ricerca del Cambridge Center for Alternative Finance. Ma facciamo un passo indietro.

Era l’estate scorsa quando da Pechino arrivò un messaggio chiarissimo: i cripto miners vanno fermati, consumano troppa energia e impediscono al Paese di raggiungere gli obiettivi climatici che Xi Jinping ha messo in agenda.



Minatori in fuga nel 2021

Passarono pochi giorni e le province cinesi dello Xinjiang, Mongolia interna, Sichuan e Yunnan - che erano quelle maggiormente esposte - costrinsero i minatori di bitcoin alla fuga verso nuove mete (Kazakistan e Russia su tutte).

Loading...

L’hash rate, che definisce la potenza di calcolo di tutti i minatori nella rete bitcoin, crollò. Un segno evidente di come lo stop cinese stesse influendo sul mining globale. Del resto la Cina rappresentava, all’epoca, tra il 65% e il 75% dell'hash rate mondiale. E la repressione fu un colpo durissimo.

L’inversione di rotta

Eppure, in questi dieci mesi, il trend è stato invertito nuovamente. Nonostante il divieto di Pechino, i miners sono riusciti a riprendersi i loro spazi in Cina, e la produzione di cripto nel Paese è tornata a livelli importanti. Un’attività “sotterranea”, probabilmente difficile da individuare anche per l’infallibile macchina cinese.

E già a settembre 2021 - cioè due mesi dopo il divieto imposto dal governo centrale - la Cina rappresentava poco più del 22% del mercato totale del mining di bitcoin, secondo i dati dei ricercatori di Cambridge.