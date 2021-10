Bitcoin, ecco i 4 motivi per cui sta volando (ma occhio al pericolo bolla)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo scorso maggio, mentre il Bitcoin crollava del 60% in poche sedute scendendo sotto i 30mila dollari e rimangiandosi tutto il guadagno messo a segno nei primi quattro mesi del 2021, gli investitori del mondo crypto si dividevano, come spesso accade, in orsi e tori. I primi ipotizzavano l’inizio di un più profondo mercato ribassista che avrebbe potuto portare il prezzo in area 10mila o anche più in basso. I secondi, invece, osservavano il violento drawdown come un pegno emozionale da pagare per chi...