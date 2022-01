Bitcoin finisce al centro dello scontro Usa-Russia su Ucraina e cade sotto 40mila $

Ascolta la versione audio dell'articolo

Momento difficile per il Bitcoin che nella notte è sceso sotto i 40mila dollari, con un minimo intraday in area 38mila. Si tratta del prezzo che esibiva lo scorso agosto. Dai massimi a 69mila dollari toccati il 9 novembre il ribasso assume proporzioni più eclatanti: -45%. Come accade sistematicamente, l’andamento di Bitcoin impatta poi quello delle altre criptovalute che in molti casi stanno ritracciando con proporzioni più elevate. Ai valori attuali la capitalizzazione dell’industria delle criptovalute...