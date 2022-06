Bitcoin, verso liquidazioni forzate degli investitori a leva. Faro su MicroStrategy

Ascolta la versione audio dell'articolo

Altra giornata di passione per i cripto-asset. Mentre il “caso Celsius” continua a tenere in apprensione i clienti che non possono prelevare le loro crypto, Coinbase, exchange di cripto quotato al Nasdaq, ha annunciato il taglio del 18% della forza lavoro. In estrema volatilità il prezzo di Bitcoin ha toccato un minimo di periodo in area 20.800 dollari per poi provare a recuperare l’area dei 22mila, tecnicamente molto significativa. Si tratta di un livello ricco di confluenze: 1) coincide con la ...