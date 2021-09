Bitcoin moneta di El Salvador: perché il 7 settembre passerà alla storia (forse)

4' di lettura

Per il Bitcoin il 7 settembre 2021 potrebbe essere importante come il 31 ottobre 2008 (data in cui è stato pubblicato il white paper che ha presentato la moneta digitale) e il 12 gennaio 2009 (quando è stata iscritta sulla blockchain la prima transazione tra Satoshi Nakamato e Hal Finney). Per la prima volta nella sua breve storia di 12 anni, infatti, la madre delle criptovalute è stata riconosciuta come valuta a corso legale da uno Stato. La decisione annunciata lo scorso giugno dal 40enne presidente...