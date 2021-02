Bitcoin, la nuova corsa all’oro: record frantumati, +90% nel 2021 Euforia senza precedenti, superato il muro dei 57.000 $. Musk rilancia: «È una forma di liquidità meno stupida del contante». Ma non mancano voci contrarie, da Buffett a Roubini di Vito Lops

Effetto Elon Musk sul bitcoin, la criptovaluta a livelli record

Euforia senza precedenti, superato il muro dei 57.000 $. Musk rilancia: «È una forma di liquidità meno stupida del contante». Ma non mancano voci contrarie, da Buffett a Roubini

4' di lettura

Nel 1848 iniziò la corsa all’oro. Soprattutto negli Stati Uniti (ma il fenomeno si dipanò presto anche in altre parti del mondo) migliaia di persone abbandonarono il lavoro per spostarsi nelle aree dove venivano scoperte notevoli quantità del metallo giallo. Non sappiamo adesso se quello che sta accadendo al Bitcoin - che ha aggiornato il massimo storico superando per la prima volta la barriera dei 57mila dollari - sia un movimento paragonabile, in chiave digitale, a quello del XIX secolo.

Quello ...