Bitcoin, partnership tra BlackRock e Coinbase. Gli istituzionali guardano alle crypto

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La notizia, per il mondo delle crypto, è di quelle importanti. BlackRock, il più grande gruppo d’investimento con oltre 8.000 miliardi di dollari in Asset under Management, sta realizzando una partnership con Coinbase per agevolare i suoi investitori istituzionali nella gestione e compravendita del bitcoin.

I clienti top di BlackRock avranno la possibilità di usare la piattaforma di “investment management” Alladin per supervisionare la loro esposizione alla criptoregina insieme agli altri asset tradizionali...