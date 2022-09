Bitcoin, questa volta è diverso. Per la prima volta sfiderà la recessione e l’Orso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bitcoin, questa volta è diverso. È difficile parlare di prezzo quando ci si riferisce alle criptovalute, compresa la più capitalizzata. Bitcoin è un protocollo senza padri e padroni, non esibisce un bilancio, non ha un ufficio marketing. È una formula lanciata nel mondo digitale nel 2009 (subito dopo, e non per caso, la grande crisi finanziaria simboleggiata dal fallimento di Lehman Brothers) che ha l’ambizione di affiancare l’oro tra le classi di investimento che esibiscono il bollino di “riserva...