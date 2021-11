Bitcoin e rischio truffe: i consigli dell’avvocato per difendersi

Ascolta la versione audio dell'articolo



«Fatta la legge, trovato l’inganno». Il proverbio è noto. Solo che rispetto al bitcoin, da un lato, la legge non c’è (perlomeno non esiste una norma ad hoc); e, dall’altro, gli inganni spesso già esistono dietro l’angolo. Un contesto in cui gli investitori, vittime di raggiri, possono quindi pensare di non avere alcuna tutela. Le cose, a ben vedere, non stanno così.

Sfruttare l’Eft o l’Etn

Dapprima bisogna distinguere tra chi opera direttamente...