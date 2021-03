Bitcoin sarà l’oro digitale? Prospettive e limiti

BITCOIN DEPOSITATI E INATTIVI DA UN DETERMINATO INTERVALLO DI TEMPO Loading...

I dati mostrano chiaramente come gran parte dei BTC restino inattivi nei wallets per lunghi periodi di tempo e non vengano negoziati sul mercato. Un 10% è fermo dall'avvio del network nel 2009-2010: si tratta dei c.d. “BTC di Satoshi”, dal nome del presunto ideatore del protocollo BTC. Parliamo di una quantità prodotta quando i costi di mining erano minimi e che – se mossa – ancora oggi potrebbe influenzare in maniera determinante il mercato (la maggiore piattaforma mondiale di scambio di BTC, Coinbase, considera l'improvvisa vendita dei BTC di Satoshi tra gli eventi catastrofali su cui non si assume responsabilità). In ogni caso oltre il 75% dei BCT in esistenza non circola attivamente sul network da oltre 2 mesi, rendendo incompatibile BTC con la funzione di mezzo di scambio.

L'idea di una cripto-valuta sostitutiva del cash non era necessariamente sbagliata; probabilmente era nelle stesse intenzioni degli ideatori che parlano espressamente di “cash digitale”. Come con ogni nuova tecnologia in fase di sviluppo, nel tempo gli utenti hanno tentato diversi utilizzi di BTC.

Le 4 fasi di transizione di bitcoin

Nei primi anni di funzionamento della rete (2010-2015), è prevalsa la narrativa di BTC come prototipo di cash digitale; gli utenti erano prevalentemente crittografi o appartenenti ai circuiti culturali anarchico-libertari. Tutti i precedenti progetti di valute digitali erano falliti nel tempo e si avevano ragionevoli dubbi sulla durata del nuovo progetto.

In una seconda fase (2012-2017) in cui il valore di BTC era vicino alla parità con il Dollaro è prevalsa l'idea di un network decentralizzato e poco costoso per i micro-pagamenti caratteristici dell'e-commerce che potesse soppiantare il monopolio da parte della finanza tradizionale.

Quasi nello stesso periodo (2013-2016) è decollato l'uso di BTC come valuta anonima per gli acquisti illegali sul c.d. dark web che aveva generato parecchio allarme tra le autorità. Questo fenomeno è tuttavia declinato piuttosto rapidamente dopo il 2016 quando gli analisti hanno dimostrato come le transazioni su BTC potessero essere tracciate con un discreto successo in caso di necessità; ad oggi si stima che solo il 3-4% delle transazioni possa essere ricondotto ad attività illegali. Naturalmente ciò non implica che il dark web sia scomparso ma che siano state sviluppate soluzioni più ad hoc per massimizzare l'anonimato nei pagamenti con cripto-valute (Monero et al.).