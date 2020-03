Bitcoin travolto dalla fuga dal rischio: in caduta del 50% in due giorni

Non poteva che essere così anche per il bitcoin, considerato da molti alla stregua di oro digitale, ma di fatto confermatosi anche in questo caso asset estremamente rischioso e volatile. Non è un caso che le flessioni in questi giorni sia stata più accentuata sui mercati asiatici, i più colpiti dall'emergenza sanitaria, con gli investitori che hanno preferito liquidare le posizioni sugli asset più rischiosi, capitalizzando anche i guadagni di inizio anno.

Le debolezza del bitcoin ha coinvolto l'intero comparto delle criptovalute, con perdita che oscillano tra il 40 e il 50% nel corso degli ultimi sette giorni per tutte quelle a maggior capitalizzazione: il valore totale è sceso al di sotto dei 160 miliardi di dollari, con il solo bitcoin arrivato a poco più di 100 miliardi, tra scambi attivi pari a oltre 70 miliardi nelle ultime 24 ore, stando ai dati di coinmarketcap.com.