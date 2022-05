Bitcoin&co pronti a resistere ma la finanza decentralizzata non può correre alla cieca

Ascolta la versione audio dell'articolo

A inizio 2021, secondo Coinmarketcap, il numero dei criptoasset era circa 8.100. Contestualmente il bitcoin danzava intorno ai 32.100 dollari. L’anno successivo i token digitali sono balzati a oltre 16.300 mentre la criptoregina viaggiava sui 47.700 dollari. Oggi il numero delle cryptos è superiore a 19.400 e la cryptocurrency vale meno di 30.000 dollari. Insomma: da un lato c’è stata l’esplosione delle criptoattività; dall’altro le quotazioni hanno frenato. Certo: nel novembre del 2021 il bitcoin ha toccato il record a 67.566 dollari. E tuttavia ciò che segnalano i numeri rimane: il valore finanziario delle criptovalute, complice il tracollo degli ultimi mesi, ha frenato mentre c’è stata una vera e propria fuga in avanti delle criptoiniziative. Soprattutto nella finanza decentralizzata. Ebbene: è proprio questa effervescenza che induce degli interrogativi. In primis sul fronte tecnologico.

Chainanalysis, rispetto al primo trimestre del 2022, ha indicato che il 97% dei furti nella criptosfera è da ricondursi alla Decentralised Finance (DeFi). Un dato che consegue, in particolare, alla debolezza dei protocolli di queste piattaforme (cui appartiene la stessa stablecoin TerraUSD). In altre parole: i pirati informatici sfruttano i buchi nei software opensource per dare l’arrembaggio al sistema e portare via il bottino. Il fenomeno, al di là del caso specifico dei furti, è indicativo del rischio che attraversa il criptomondo. Nel momento in cui la finanza decentralizzata e, più in generale, nuove strutture prendono il centro del palcoscenico senza avere studiato bene la parte il rischio del fiasco aumenta. Non solo per loro ma per l’intero settore. Vero! L’evoluzione tecnologica richiede sempre dei passi falsi e non si può fare di tutta un’erba un fascio (esistono diversi nuovi protocolli validi). E, però, il fatto che il “vecchio” bitcoin, finora, non sia stato violato e abbia funzionato deve fare riflettere. Satoshi Nakamoto, o chi per lui, ha chiaramente definito una struttura socio-tecnologica ben più efficiente e rilevante di tante altre che oggi conquistano le prime pagine dei giornali. Ma non è solo questione d’innovazione: esiste anche il tema legislativo.

Qui, seppure in ordine sparso e a macchia di leopardo, avanzano le iniziative. Negli Stati Uniti il Presidente Joe Biden ha firmato, nel marzo scorso, un ordine esecutivo per mettere mano alla materia. In Europa, invece, nel 2024 (o forse prima) dovrà entrare in vigore il regolamento (direttamente applicabile a tutti gli Stati dell’Ue) che riguarda il criptomondo. Nel frattempo norme specifiche, come quelle sull’antiriciclaggio, si applicano già in molti Paesi agli stessi token digitali. Sennonché, a causa della sua struttura che sfrutta contratti automatici e spinge con forza sulla decentralizzazione, la DeFi è meno riconducibile, a differenza di sistemi quali le piattaforme centralizzate di scambi, alle regole che si vanno attuando. Una carenza (almeno ad oggi) normativa la quale, giocoforza, consente la creazione di rischi, anche sistemici, nella cryptoeconomy.

Infine, i modelli di business. Non di rado i protocolli di DeFi garantiscono (anche in scia al vuoto legislativo) ritorni molto, troppo, elevati su, ad esempio, i depositi vincolati. Si tratta di piattaforme che, nell’ipotesi di non riuscire a fronteggiare l’evento avverso, rischiano di saltare per aria insieme agli investimenti degli utenti. Certo: in questi casi concorre la “golosità” dell’investitore che non pondera il rischio. Ma qui, forse, una revisione dei revenues model è necessaria. Con il che, a fronte di un simile contesto, la domanda è: i pericoli indicati, comprovati da cosa è accaduto in settimana, possono portarsi via la parte buona della cryptoeconomy? «Non credo -risponde Valeria Portale, Direttore dell’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del PoliMi -. Tra 10 anni, da un lato, molti degli attuali attori non ci saranno più»; ma, dall’altro, «la tecnologia sottostante, in particolare la blockchain, avrà comunque rafforzato il suo ruolo». «Casi come quello di TerraUSD -fa da eco Andrea Conso, avvocato esperto di criptoasset- sono degli stress test che, alla fine, rafforzeranno il sistema». «Lo stesso bitcoin -conclude Ferdinando Ametrano, ceo di CheckSig- sopravviverà, nonostante i recenti cali».