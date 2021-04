Bitpanda oltre bitcoin, si allarga alle azioni frazionate (e all’Italia)

Ora Bitpanda si allarga anche all’azionario, sempre con lo stesso sistema che vuole portare gli investimenti alla portata di tutti: da fine aprile sarà quindi possibile comprare titoli, all'inizio una 50ina tra i più popolari in Europa, poi il listino si allargherà progressivamente ai listini asiatici e americani con l'aggiunta di un centinaio di azioni al mese: «Entro fine estate copriremo tutti i titoli italiani: saremo il primo operatore a permettere l'investimento in azioni frazionate, con un'operatività in continua, 24 ore al giorno, sette giorni su sette, e una copertura di azioni a livello globale», sintetizza il Ceo.

Il quale non nasconde le ambizioni: «Vogliamo essere una investment company per tutti: quello che prima potevi fare solo con migliaia di euro, adesso è disponibile anche per chi ha a disposizione due euro».

Obiettivo dieci milioni

Così accanto all'alfabetizzazione per aumentare la consapevolezza degli investitori, strutturata attorno alla gamification fatta di incentivi e quiz a premi, il modello rimane sempre quello del trading “commission free”, con un modello di business che gioca sullo spread bid-ask sui grandi numeri.

Ora i fondi raccolti nell'ultimo round, guidato da Valar Ventures, che guarda caso investe anche in Robinhood, saranno incanalati per accelerare la crescita sia con lo sbarco in nuovi mercati (in Italia sarà aperta una sede operativa entro l'estate) che con i nuovi prodotti per allargare le asset class disponibili. Ma anche puntando sul capitale umano: i 360 dipendenti del quartier generale di Vienna lieviteranno a 500 per fine anno.

L'obiettivo è arrivare nell'arco di un paio d'anni a superare i dieci milioni di utenti. Rimanendo sempre in territorio di redditività: è da quattro anni che Bitpanda è in nero. Ora punta a svincolarsi sempre più dalla dipendenza dalle criptovalute.