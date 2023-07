BizAway, nuovo finanziamento di 10 milioni da Illimity

Con un fatturato triplicato solo lo scorso anno, che prevede di crescere oltre i 100 milioni di euro in breve tempo, BizAway conta oggi più di 220 dipendenti, con una crescita in termini di volume del +171% nell'ultimo anno, e otto sedi totali: tre in Italia (Spilimbergo, Milano e Padova), due in Spagna (Barcellona e Vigo), due in Albania (Scutari e Tirana) e una, inaugurata a marzo, negli Emirati Arabi (Dubai). Dalla sua nascita sono state registrate più di 1.500.000 prenotazioni che hanno permesso di risparmiare più di 15 milioni di euro alle oltre 1600 aziende clienti tra cui European Cricket, BDO, Vortice, Feltrinelli, Satispay, Perrigo, WeRoad, EJU, Talent Garden, Sielte, Venchi e Medici Senza Frontiere.

A conferma del suo rapido sviluppo, la scaleup si è confermata per il terzo anno consecutivo “Leader della crescita” al 64° posto nella classifica stilata da Statista e Il Sole 24 Ore e una delle “Fastest growing company” al 301° posto nella classifica FT1000 elaborata dal Financial Times e Statista.

