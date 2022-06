Bizzarri (Banca Ifigest): «Chi scommette contro i BTp perde sempre»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Chi ha speculato contro i BTp ha sempre perso, e anche questa volta sarà così». Non ha dubbi Gianni Bizzarri, amministratore delegato di Banca Ifigest, che ritiene i nostri titoli di Stato al momento penalizzati oltre i fondamentali e, con rendimenti di nuovo corposi, una buona alternativa per risparmiatori e anche per le stesse banche: «Per un italiano - taglia corto - non ha alcun senso investire in titoli di Stato che non siano quelli del nostro Paese».

È così sicuro?

Se la situazione delle...