Black Friday, comprare oggi il volo per viaggiare con lo sconto nel 2020

La febbre da Black Friday ha contagiato anche i viaggi. Da qualche anno, in occasione del venerdì celebre per gli sconti, anche le compagnie aeree e le piattaforme di viaggi offrono promozioni valide fino a primavera. E spesso, soprattutto per chi è alla ricerca di un po' di risparmio per un viaggio da fare da gennaio in poi, le opportunità ci sono, anche se bisogna prestare attenzione alle condizioni: tasse e bagaglio non sono inclusi.





Alitalia

L'offerta della compagnia aerea di bandiera dal futuro industriale ancora incerto, propone voli verso le più belle città d'Europa a partire da 39 euro per un biglietto di sola andata. Si può acquistare il biglietto dal 26 al 28 novembre per volare dal 13 gennaio al 27 aprile 2020. Qualche esempio: Milano-Parigi a 39 euro, Milano Madrid a 43 euro, Roma-Budapest a 49 euro. Le offerte sono tutte disponibili sul sito.

China Airlines

La compagnia cinese offre uno sconto del 10% per i voli all'Italia verso 30 destinazioni in Estremo Oriente ed Oceania. La promozione è valida fino al 3 dicembre per viaggi da effettuare entro il 30 novembre 2020.



Ryanair

Si chiama CyberWeek, invece, la campagna in corso di Ryanair. La compagnia low cost più popolare in Italia, lo scorso anno – in occasione del Black Friday – aveva lanciato il 25% di sconto su circa un milioni di voli. E quest'anno l'operazione è simile. Ogni giorno, fino al 29 novembre, mette a disposizione offerte differenti con voli che vanno dai 4,99 euro ai 9,99 euro, per partenze fra dicembre 2019 e gennaio 2020. Attenzione: il biglietto in promozione non comprende il bagaglio a mano.

Air Italy

L’ex compagnia Meridiana propone uno sconto del 25% fino al 2 dicembre valida per volare dal 5 dicembre al 24 ottobre 2020 sulle destinazioni nazionali e, grazie alle compagnie partner, Alaska Airlines e Hawaiian Airlines, verso anche Stati Uniti e Canada.



EasyJet

Anche EasyJet ha lanciato il suo pacchetto di offerte per il venerdì nero. La campagna si chiama “Prenditi una vacanza dal Black Friday” e offre in promozione oltre 300.000 posti da 15 a 25 euro. Le tariffe indicate sono per viaggi di sola andata a condizione d'acquisto di 2 tratte. Qualche esempio: Londra Gatwick, da Milano Linate, a 16,99 euro. Oppure Amsterdam, sempre da Linate, a 17,99 euro.



Vueling

La spagnola Vueling ha lanciato la sua campagna di offerte, denominata “Scappa dal Black Friday”. Si possono prenotare voli dal 25 novembre al 2 dicembre, per volare dal 2 gennaio al 24 ottobre 2020. E i prezzi sono a partire da 20,99 euro.

Volotea

L’altra compagnia low cost spagnola propone 100mila posti a partire da 5 euro per voli verso destinazioni in Europa e Marocco effettuabili fino a marzo. Anche in questo caso tasse e costi non opzionali non sono compresi.



I comparatori

A prescindere dalle singole compagnie, che comunque hanno deciso di seguire l'onda degli sconti con promozioni ad hoc, buone promozioni le si possono trovare anche sui comparatori più famosi. A partire da eDreams, che fino all'1 dicembre, col codice promozionale BLACKWEEK19, propone 30 euro si sconto sui voli e 90 euro di sconto sulla combinazione volo+hotel. Anche Volagratis, fino al 2 dicembre, mette a disposizione offerte su vari pacchetti (voli o voli + hotel), e codici sconto dai 20 agli 80 euro in base alla spesa complessiva.

Ed è Black Friday anche su Booking, dove le offerte sono disponibili fino al 2 dicembre, e prevedono sconti a partire dal 40% per soggiorni nelle più grandi capitali: Roma a partire da 31 euro a notte, Buenos Aires da 14, Santiago da 28, Kuala Lampur addirittura da 8 euro.