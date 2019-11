Black Friday 2019: le migliori offerte tecnologiche di oggi Dagli smartphone ai robot aspirapolvere, le offerte hi-tech del “venerdì nero”. Una tradizione americana che da qualche anno, complici i siti di vendita online, è sbarcata anche qui da noi di Biagio Simonetta

Black Friday: un giro d'affari da 2 miliardi di euro

4' di lettura

È il Black Friday, l'attesissimo venerdì dei saldi. E da Amazon a molti altri store online (e fisici) le offerte sui prodotti tecnologici sono veramente tante. La corsa all'affare, in realtà, è cominciata già da qualche giorno. Il marketplace di Jeff Bezos, ma anche le varie catene come MediaWorld, Unieuro, Trony e altre, hanno infatti sfruttato l'onda del “venerdì nero” per proporre un'intera settimana di sconti, tanto che molte promozioni si protraggono fino al giorno del Cyber Monday (il prossimo lunedì 2 dicembre, altra giornata cruciare per gli sconti).

Cos'è il Black Friday e perché si chiama così

Per chi ancora non conosce il fenomeno, facciamo un piccolo passo indietro. Il Black Friday è un'autentica americanata, importata in Italia da qualche anno con grande successo. Si chiama così perché negli Stati Uniti è il venerdì dopo il giorno del Ringraziamento e tradizionalmente dà inizio alla stagione dello shopping natalizio. Secondo quanto si narra, si chiama “nero” perché negli anni in cui fu istituito, i registri di cassa dei negozi venivano compilati a penna: era rossa per i conti in perdita, nera per quelli in attivo.

Le offerte su Amazon

Dicevamo di Amazon, e delle offerte che per tutta la giornata odierna si alterneranno sul sito. Abbiamo cercato di individuare i prodotti tecnologici più interessanti nel rapporto fra qualità e prezzo scontato. E li suddividiamo per categorie. Le offerte che riportiamo di seguito valgono solo per la giornata odierna (venerdì 29 novembre).

Smartphone su Amazon

Partiamo dagli smartphone, uno degli oggetti cardine della febbre da Black Friday. Su Amazon la lista di quelli in saldo per la giornata odierna è abbastanza lunga. Uno dei modelli che viene proposto con uno sconto molto interessante è il OnePlus 6T Midnight Black (8 + 128 GB, con processore Snapdragon 845, proposto al prezzo di 449 euro, con uno sconto di circa il 25% rispetto al suo prezzo d'origine. Altro telefono all'offerta per oggi è il Motorola One Zoom, che da 429,99 euro viene venduto a 365,99 euro. Trova spazio nelle offerte di Amazon per questo Black Friday anche una vecchia gloria: il BlackBerry. Per gli amanti del tastierino fisico, per oggi il Blackberry Key 2 LE, 4GB RAM, Android 8.1, Atomic Red, è in vendita a 299,90 euro.

Smartwatch

Ampio spazio anche per gli smartwatch, che potrebbero rivelarsi il vero trend di per il prossimo Natale. Per il BlackFriday di Amazon, la scelta è vasta. A partire dal padrone indiscusso di questo mercato: l'Apple Watch. Il modello in offerta è il Nike+ Series 4, proposto per oggi a 399 euro. In offerta anche lo Huawei Watch GT, proposto a 109 euro (uno sconto interessante, nel complesso). Promozione anche sul Samsung Galaxy Watch Active, a 169 euro (-30%) e per il Michael Kors Smartwatch Donna con cinturino in acciaio inox, a 255 euro (-24%).