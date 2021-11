Il Black Friday 2021 è già iniziato e gli italiani spenderanno online 1,8 miliardi di euro

Non è più solo un venerdì

Un'altra grande evidenza dice che in Italia, come all'estero, aumentano sempre più i retailer (sia puri online sia tradizionali) che sviluppano delle vere e proprie campagne promozionali, non solo per Black Friday, Cyber Monday e il Singles' Day. Ma trasformano un po' tutto il mese di novembre nel periodo dei saldi.

«Vi è infatti la tendenza – aggiunge Pontiggia - già rilevata lo scorso anno, a estendere la durata degli sconti e ad amplificare la portata di questi eventi. Si tratta di giornate spot o di un periodo di promozioni che può durare fino a un intero mese, come nell'Informatica ed elettronica di consumo, nel Beauty e nell'Editoria. L'obiettivo è chiaro: provare a spalmare gli acquisti (e la conseguente distribuzione dei prodotti) su un periodo più lungo ed evitare sovraccarichi e congestioni della rete a ridosso del Natale».

Ottimizzazione dei processi e sostenibilità

Anche in vista delle festività, in Italia l'eCommerce – secondo l'Osservatorio milanese - sarà importante e imprescindibile motore di generazione e di crescita dei consumi. Per gestire questo picco di ordini sarà determinante sviluppare processi strutturati e ingegnerizzati. In queste settimane, dunque, si lavorerà per potenziare logistica e customer care, attraverso investimenti per migliorare produttività e nuove assunzioni.

Perlopiù attraverso interventi straordinari (come il ricorso a personale stagionale) sarà però possibile, almeno per ora, garantire all'eCommerce uno sviluppo “sostenibile” e scongiurare alcuni problemi emersi con forza in passato.

Complice il clima di tensione e di incertezza, erano state numerose le tensioni registrate in tutto il mondo nel 2020: tra queste la proposta del governo cinese per avere nuove norme antitrust contro i big del settore, le agitazioni lato corrieri per salario e condizioni di lavoro inadeguati e gli scioperi indetti dal sindacato del terziario in Germania e dalla Filt Cgil in Italia.