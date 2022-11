Black Friday 2022: come risparmiare (davvero) ed evitare le trappole

I rischi truffa e fregature“

Può anche capitare di imbatterci in offerte di venditori o siti da cui non hai mai acquistato prima, il che va bene e può anzi essere l'occasione per scoprire un nuovo shop. «Ma attenzione: prima di procedere con l'ordine - aggiunge Chillau -, controlliamo sempre le recensioni per accertarci che il venditore sia serio e che non capitino di frequente esperienze d'acquisto spiacevoli, che si tratti di tempi di consegna troppo lunghi, prodotti arrivati in pessime condizioni eccetera».

Bisognerebbe insomma considerare non solo il prezzo. Un reso più comodo e gratuito, una consegna più affidabile sono valori da tenere in conto. Particolare attenzione bisogna fare se si comprano ricondizionati. Questi permettono di risparmiare anche molto, ma bisogna vedere che dice il sito sulla durata della garanzia (che nei siti migliori è di 24 mesi, come con i nuovi prodotti), il servizio clienti. Se mancano informazioni importanti come lo stato della batteria, la qualità estetica dei prodotti, i tempi di spedizione giriamo alla larga.

I rischi cyber

Purtroppo ci sono anche rischi cyber. Di perdere soldi e dati personali. Per il Black Friday Sophos dà alcuni consigli: utilizzare una carta prepagata o di debito, controllare i movimenti bancari anche con avvisi automatici (notifiche via app, in cerca di segnali di frodi, soprattutto dopo aver effettuato acquisti online. Se si scoprono pagamenti che non si riesce a identificare, deve essere immediatamente notificato alla propria banca).

Evitare gli acquisti di impulso e super offerte. I cybercriminali presentano offerte con prezzi troppo belli per essere veri, proposte con il conto alla rovescia al fine di generare un impulso all’acquisto sui loro siti che possono avere malware. Utilizzare un gestore di password. Troppo spesso gli utenti impostano credenziali di accesso troppo semplici da individuare o, peggio ancora, utilizzano le stesse password per accedere a molteplici siti o servizi online.

Utile il password manager

Utilizzando un password manager sarà possibile impostare una password ad hoc per ogni sito, ed evitare di sbagliare inserendo la password corretta sul sito sbagliato, eliminando così anche il pericolo phishing. In caso di sito fraudolento, il password manager fungerà da linea di difesa, perché individuerà più facilmente le modifiche di Url introdotte da typosquatter spesso troppo raffinate per essere rilevate dagli utenti.