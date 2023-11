Black Friday 2023 “sostenibile”: ecco gli acquisti scontati e amici dell’ambiente

Trovarli purtroppo non è facile come con gli altri. Non c’è ancora un filtro dedicato. Si può andare alla pagine e sfogliarla. Perlopiù sono prodotti di abbigliamento, per bambini, per la casa e la bellezza.

Ultimo punto: se si vuole comprare in modo sostenibile, al Black Friday (e magari anche dopo), non limitiamoci a considerare questi parametri. Un altro può essere quello dei nostri antenati. Ossia: ci serve davvero comprarlo? Non potremmo piuttosto riparare ciò che abbiamo, sostituire ad esempio la batteria del nostro smartphone o robot da cucina e regalargli altri due anni di vita? E invece di comprare un prodotto nuovo, perché non valutare un ricondizionato? Categoria, quest’ultima, pure ormai rinvenibile con facilità sui siti ecommerce e con una buona garanzia di qualità.

