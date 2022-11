Black Friday, il 79% degli italiani farà spese (+4%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Black Friday, quest’anno il 79% degli italiani farà spese. Lo rivela un’indagine di Boston Consulting Group in vista dell’appuntamento del 25 novembre. Si tratta del 4% in più rispetto al 2021, con un budget di spesa compreso fra i 100 e i 500 euro, una media di 255 euro a persona, leggermente più bassa rispetto allo scorso anno. La motivazione sta nella ricerca di convenienza: il 42% del campione ha dichiarato di farlo perché ha tagliato le spese non essenziali e un altro 42% perché ha riscontrato un aumento eccessivo dei prodotti.

Pessimismo per il 2023

A caratterizzare il prossimo Black Friday, quindi, saranno soprattutto le preoccupazioni dovute alla situazione geopolitica e finanziaria. Se da un lato gli italiani si sono lasciati la pandemia alle spalle, dall'altro l'80% di essi ha espresso preoccupazioni per la guerra in Ucraina, l'inflazione che rimane alta e una possibile recessione nei prossimi mesi.

Loading...

Un pessimismo che per il 74% durerà per tutto il 2023, mentre il 59% ritiene che ci vorranno almeno 18 mesi per tornare alla normalità.Una disposizione, questa, che ha conseguenze anche sulla gestione dei consumi.

Taglio dei prodotti non essenziali

Il 60% degli intervistati dichiara di aver tagliato gli acquisti di prodotti non essenziali. Anche nel caso in cui gli acquisti vengono fatti osserviamo nuove tendenze: il 53% compra tramite sconti o promozioni, il 49%, prima di comprare un prodotto, ne verifica il prezzo su diversi siti, il 38% frequenta più discount e outlet e il 37% acquista marchi più economici.



«Attorno al prossimo Black Friday si conferma una grande attesa, anche con margini di incremento dei consumi rispetto allo scorso anno», spiega Alessio Agostinelli, managing director e partner di BCG, tra gli autori dello studio. «La buona notizia è che quest'anno, ancor più degli anni passati, gli italiani vedranno il Black Friday non solo come un'occasione per concedersi uno sfizio, ma anche per pensare ai futuri regali di Natale in anticipo».