Black Friday 2023: tanti acquisti, ma l’inflazione frena gli sconti

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Tanti, tanti acquisti quest’anno per il Black Friday , da milioni di italiani a caccia di una rivalsa su un anno di caro vita. Tanto shopping sì, ma offerte vere poche. L’inflazione, si può dire, ha contagiato anche gli sconti del Black Friday, come un po’ previsto da vari osservatori già a inizi novembre e come risulta da un’inchiesta pubblicata da Altroconsumo pochi giorni fa; oltre che da una cernita che IlSole24Ore ha fatto delle offerte disponibili quest’anno rispetto a quelle dell’anno scorso.

In poche parole: chi scrive ha sfruttato il Black Friday ogni anno per risparmiare il 50 per cento su tv, elettrodomestici, computer; quest’anno non c’è riuscito. Gli sconti tipici non superano il 10 per cento e il nostro carrello di prodotti elettronici desiderati addirittura – sfortuna – è rincarato del 20 per cento.

Però la gente compra. Con una spesa di circa 4 miliardi di euro, secondo le previsioni del Codacons. Sarebbe un aumento del 15% rispetto al 2022 per l’intero periodo delle offerte, che quest’anno ha avuto inizio il 17 novembre e si protrarrà (con qualche marchio) fino al 27 novembre. Lunedì sarà in particolare il Cyber Monday, dedicato all’elettronica di consumo; ultima spiaggia per i delusi del Black Friday.

Come sono andati gli sconti?

Si prevede che il 60% degli italiani parteciperà a questa maratona di sconti, sia nei negozi fisici che online, per cogliere le occasioni migliori. Di questi, il 57% acquista articoli di abbigliamento, come emerge da uno studio della Confcommercio. A seguire, con il 44,7%, i prodotti elettronici o elettrodomestici e poi il 35% di calzature e prodotti estetici. Secondo lo studio della Confcommercio, saranno soprattutto le donne (63.2%), i giovani fino a 34 anni e coloro che vivono nelle regioni del Nord Ovest e del Mezzogiorno a partecipare attivamente al Black Friday. L’associazione dei commercianti sottolinea che un italiano su due approfitterà dell’occasione per anticipare gli acquisti dei regali di Natale (53,7%), una tendenza in crescita rispetto all’anno scorso (52,8%). Il Codacons prevede che i prodotti più popolari durante il Black Friday saranno quelli legati all’elettronica e alla tecnologia avanzata , con circa il 65% dei consumatori pronti a fare almeno un acquisto in queste categorie, mentre il settore della salute e della bellezza attrarrà l’interesse del 30% degli acquirenti. La spesa media dovrebbe aggirarsi intorno ai 236 euro, con il 92.4% dei consumatori che spenderà fino a 500 euro a persona. Si prevede anche che il 55% degli acquisti sarà online, mentre il restante 40% avverrà nei negozi locali o nei centri commerciali dove pure è periodo di sconti.Fatto che bisogna trovarli con il lanternino. E pure evitare fregature: i finti sconti (per non parlare delle vere truffe, che però è un altro discorso, su cui le associazioni consumatori lanciano allarmi ogni anno).

Loading...

La tecnologia e Altroconsumo

Altroconsumo ha monitorato in questi giorni i prezzi di 11 prodotti su vari siti ecommerce (Tv LG Oled 65” su Unieuro, Tv LG Oled da 65” su Ollo, Tv Samsung NEO QLED su Amazon, Aspirapolvere Bissell SpotClean PetPro su Amazon, Smartphone Samsung Galaxy Fold5 256GB su Epto, Smartphone Xiaomi 12 Lite 128GB su Unieuro, Smartphone OnePlus Nord 3 5G 256GB su Unieuro, Smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB su Mediaworld, Smartphone Xiaomi Redmi Note 12 128GB su Mediaworld, Amazon Echo Show 5 su Amazon, Amazon Echo Dot su Amazon) e i risultati sono sconfortanti. Emerge come pratica comune l’uso di prezzi iniziali gonfiati, che non sono mai realmente praticati dai vari negozi online, per fare risultato uno sconto maggiore di quello reale. In questi giorni è comune vedere i prezzi di listino utilizzati come prezzi barrati nelle offerte, da cui viene calcolata la percentuale di sconto. Il prezzo di listino è il prezzo proposto dal produttore al lancio di un prodotto sul mercato, un prezzo che solitamente (soprattutto per l’elettronica di consumo) rimane invariato solo nelle prime settimane di vendita e inizia a diminuire dopo poco tempo, diminuendo costantemente nei mesi successivi. Quindi, non è realmente il prezzo a cui quel prodotto viene venduto.Oppure si vede un prezzo barrato di pura fantasia, mai applicato prima. Nonostante la legge obblighi i venditori a indicare come prezzo barrato solo il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, le analisi di Altroconsumo mostrano che dal 2 settembre scorso i prezzi di partenza (pre-sconto) su quei 11 prodotti in quegli ecommerce non sono mai stati applicati. Un esempio lampante riguarda l’Echo Dot con orologio: il prezzo più basso recente (per Amazon i 30 giorni precedenti la promozione) è indicato come 66,66 euro, ma Amazon non ha mai praticato quel prezzo. C’è anche da considerare che i prezzi finali in molti casi sono risultati più convenienti in altri periodi. Settimane o mesi prima del Black Friday. “Lo stesso articolo potrebbe essere acquistato durante l’anno spesso a prezzi inferiori: questo rende le offerte del Black Friday una mera illusione”, scrive Altroconsumo.Per trovare veri sconti, bisogna insomma essere pazienti, usando vari comparatori storici di prezzo (Altroconsumo ne ha pure uno) e anche accettare l’idea di dover saltare il Black Friday.Ciò detto, non è impossibile trovare offerte. Ad esempio ne abbiamo individuati sette, dopo una ricerca di questo tipo. Dyson v12 con duecento euro di sconto a 499 euro sul sito di Dyson.Apple Airpods di seconda generazione a 99 euro (sconto del 34 per cento). Samsung s23 128 GB a 629 euro, sconto di 350 euro, su eBay, dove spesso ci sono ottime offerte ma anche rischi di fregature.Smartphone OnePlus 10T a 349 euro, meno 15 per cento, su Amazon.Apple iPhone 14 a 699 euro su Amazon (sconto di 100 euro, ma attenzione: in particolare i prodotti Apple possono avere sconti di brevissima durata).L’enorme Samsung Tv UE85CU7070UXZ col 39 per cento di sconto a 1399 euro su Amazon. Delonghi Dinamica Plus per il caffè a 540 euro con il 150 euro di sconto.