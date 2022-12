Black friday e Cyber monday, nel week-end caccia ai regali (scontati) di Natale

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il Black Friday apre ufficialmente la stagione degli acquisti per le feste di Natale. E rappresenta il primo test della volontà dei consumatori di spendere di fronte a un’inflazione ai massimi da decenni. Le file ai grandi magazzini lasciano ben sperare sulla voglia di acquistare ma i budget familiari falcidiati dal caro-vita e dal caro-energia alimentano non pochi dubbi sulla tenuta della stagione. Le prime indicazioni sono comunque positive.

Negli Stati Uniti sono oltre 166 milioni gli americani che nel fine settimana - dal Black Friday al Cyber Monday - faranno acquisti, ben otto milioni in più rispetto allo scorso anno. Solo durante il Giorno del Ringraziamento i consumatori statunitensi hanno speso la cifra record di 5,29 miliardi di dollari online, approfittando del dopo cena del Thanksgiving per fare acquisti dal proprio divano di casa con il cellulare.

In Italia il fine settimana del Black Friday è l’occasione per fare regali di Natale: li acquisterà il 52,8% delle persone, ovvero una su due. Si tratta, è l’identikit stilato da Confcommercio, in prevalenza di donne (54%), di età compresa tra i 18 e i 34 anni (60%), e nel territorio del Sud (59%) e del Nord Ovest (53%). Un numero crescente di italiani - il 36,2% rispetto al 34,9% del 2021 - si dichiara invece ancora indeciso, mentre un 11% ha deciso che non acquisterà regali.