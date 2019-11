Black Friday: è il momento di comprare i pannolini Pannolini, detersivi, omogeneizzati, caffè in capsule: su Amazon si trovano in maxi confezioni a un prezzo a volte anche dimezzato. Sono le offerte per il venerdì da non lasciarsi sfuggire di Sa.D.

Non solo l’aspirapolvere senza filo, il nuovo smarphone, cuffie, notebook e tv ultra hd. Anche ricariche per il mangiapannolini, detersivo per la lavastoviglie e per la lavatrice, riserve di omogeneizzati e di caffè in capsula. Il Black Friday è anche l’occasione per una spesa intelligente Per chi è alla ricerca dell’affare vero, online su Amazon si trovano offerte di oggetti di utilizzo quotidiano alla metà del prezzo. Se il gadget tecnologico è il classico acquisto “una tantum” che ben si coniuga con l’evento Black Friday e poi Cyber Monday, i beni di necessità quotidiana sono invece una voce di risparmio reale. Anche perché vengono offerti in formato maxi.

Facciamo qualche esempio, iniziando dalle famiglie con figli: le ricariche del mangiapannolini Tommee Tippee, voce di spesa importante per ogni famiglia con bebé al seguito, è offerta nella confezione da 12 pezzi a 45,90 euro al posto di 74,99. Il risparmio è del 39%, che si amplifica se si sceglie l’opzione “acquisto periodico”, una modalità che prevede la consegna a casa una volta al mese del bene prescelto: fa guadagnare un ulteriore 5% di sconto che può arrivare al 10% se si impostano tre acquisti con questa modalità (molti prodotti per la casa sono presentati con questa opzione, poi resta da verificare se tra un mese il prezzo varierà e di quanto). La scorta di vasetti (12) di omogeneizzato di manzon Plasmon costa 7,32 euro al posto di 13,74. Per i pannolini, altro peso sul bilancio dei genitori, i migliori sono i Lines Baby Fun: 216 pezzi di taglia L (8-16 kg) per 33,60 euro: il 30% in meno.

La casalinga perfetta, o casalingo che sia, meglio sfatare i luoghi comuni, sicuramente avrà posato lo sguardo sull’offerta solo per oggi delle capsule di Dash 3 in 1 fragranza orchidea bianca nella confezione da 117 (3 scatole) costano 19,79 euro: il 43% in meno rispetto al normale. Sui 4 sacchetti di pastiglie per la lavastoviglie Fairy Platinum, proposte a 15,99 euro invece che a 26,99. E sulle 4 confezioni da 40 foglietti Grey acchiappacolore che costano la metà: 14,40 euro.

Alla fine, come da migliore tradizione, viene anche il caffè. Le capsule compatibili Nespresso di Caffè Vergnano Arabica, 8 scatole da 30, costano 44,92 euro al posto di 79,12. Quelle Must al ginseng, 10 scatole da 10 capsule, costano 15,59 euro contro un prezzo consigliato di 32. Un kg di caffè in grani Pellini Espresso Bar n. 82 vivace si può comprare a 9,95 euro: 8,04 euro in meno rispetto al solito.