Black Friday 2023: come evitare le truffe e trovare i veri affari

“La nostra analisi, infatti, ha evidenziato come certi prodotti in sconto durante questa ricorrenza fossero già stati lanciati in offerta in altre giornate che non c’entrano niente con il Black Friday. Addirittura, in alcuni casi questi prodotti erano scontati maggiormente in passato rispetto al periodo del Black Friday”.

“Insomma, per trovare l’offerta giusta non è necessario aspettare il quarto venerdì di novembre, ma basta un monitoraggio attento per trovare prezzi simili anche in altri momenti dell’anno”, consiglia Altroconsumo. Lo stesso vale alla rovescia; è possibile che i prezzi migliori per quel prodotto hi tech ci saranno durante il Black Friday e non nel Cyber Monday.

E allora come fare? Un po’ è una scommessa, ma il minimo che si può fare è monitorare. Le nuove leggi ci aiutano. Da quando a marzo 2023 è entrato in vigore il nuovo art. 17-bis del Codice del Consumo non ci sono più dubbi su come deve essere indicato il prezzo di riferimento, ossia il prezzo barrato dal rivenditore, indicato come prezzo iniziale a cui viene applicato lo sconto. Il prezzo di riferimento deve essere il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti.

Il venditore è libero di indicare anche altri prezzi applicati al prodotto, ad esempio il prezzo di listino o il prezzo medio di vendita nell’ultimo mese, ma tali informazioni devono essere date in aggiunta al prezzo di riferimento. È fondamentale, peraltro, che il prezzo di confronto sia inserito, anche graficamente, in un contesto che non crei confusione e non distolga l’attenzione del consumatore da altre informazioni essenziali.In concreto, il consumatore deve poter confrontare il prezzo ridotto con il prezzo pieno a cui avrebbe acquistato quello stesso prodotto se lo sconto non fosse stato applicato.

Solo così può capire se, al momento dell’acquisto, lo sconto è effettivo e conveniente. “In realtà, questa estate, facendo un giro sui maggiori siti di e-commerce per vedere se lo norma sul prezzo barrato fosse stata recepita correttamente, abbiamo scoperto che ben pochi portali sono virtuosi e la maggior parte interpreta la norma a proprio piacimento”, commenta Altroconsumo.Il consiglio è usare anche servizi di monitoraggio prezzi, per capire se lo sconto è vero e sostanziale.