Black Friday, ecco come scegliere le migliori offerte Amazon

Smartphone su Amazon - Black Friday 2021

Partiamo dagli smartphone, uno degli oggetti cardine della febbre da black friday. Su Amazon la lista di quelli in saldo per la giornata odierna è abbastanza lunga. Uno dei modelli che viene proposto con uno sconto molto interessante è il OnePlus 8T, che viene venduto a 399 euro anziché 599. Altro telefono all'offerta per venerdì 26 è lo Xiaomi 11T 5G, proposto al prezzo di 499 euro, con uno sconto di 100 euro dal suo prezzo d'origine. Anche Samsung è in saldo, col Galaxy M32.

Smartwatch in offerta – Black Friday

Ampio spazio anche per gli smartwatch, che potrebbero rivelarsi il vero trend di per il prossimo Natale. Per il BlackFriday di Amazon, la scelta è vasta. A partire dal padrone indiscusso di questo mercato: l'Apple Watch. I modelli in offerta sono due: il Series 6 (quello di un anno fa), proposto a 439 euro, e il Series 3, proposto per oggi a 179 euro. Certo, quest'ultimo è un dispositivo un po' datato. Mentre il 6 è assolutamente attuale. E il prezzo sembra interessante. In offerta anche il Garmin Instinct, Interessanti anche le promozioni sui Fitbit (di Google) modelli Versa 2 e Versa 3. 100 euro di sconto anche sul Samsung Galaxy Watch4.

Smart Tv su Amazon

Il Black Friday è un'occasione buona anche per chi è in cerca di una smart Tv. E su Amazon le offerte sono diverse. Chiaramente è una questione di budget e di esigenze. Sconto molto importante sulla LG OLED65C14LB, televisore 65 pollici di ultima tecnologia proposto a 1799 euro, con 900 euro di sconto sul prezzo di origine. Ma rimane una cifra impegnativa. Di range diverso la Xiaomi Mi Smart TV P1 50 Pollici, che prevede uno sconto di 200 euro. Ma di televisori in saldo ce ne sono a decine, e per ogni tasca.

Notebook e Tablet

Anche notebook e tablet sono soggetti a sconti interessanti per il venerdì nero di Amazon. Offerta su qualche Microsoft, come il modello Microsoft Surface Laptop Go, ma c'è una vasta scelta con Huawei e Asus a farla da padroni. E c'è ancora Huawei, stavolta con Lenovo, a proporre buone offerte in fatto di Tablet, come il modello Mediapad T5.