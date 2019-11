Black Friday, per il 2019 previsto +20% di vendite: così acquistano gli italiani Secondo le stime dell'Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano il Black Friday 2019 sarà di gran peso: il valore degli acquisti online nel mondo nel 2009 raggiungerà i 3mila miliardi di euro (+20% circa rispetto al 2018) di Redazione Economia

Eccolo, finalmente è arrivato. Il Black Friday 2019 apre i battenti: sconti e occasioni online e nei negozi fisici. Secondo le stime dell'Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano il Black Friday 2019 sarà di gran peso: il valore degli acquisti online nel mondo nel 2019 raggiungerà i 3mila miliardi di euro (+20% circa rispetto al 2018). E così - dopo una settimana di annunci strillati sulle pagine dei giornali, dalla Rinascente con le offerte fino al 50% sulla moda all’elettronica di largo consumo di Mediaworld fino all’onnipresente Amazon - che lo show abbia inizio.

Sciopero in Francia e Germania

Dei temuti scioperi minacciati nei giorni scorsi dal fronte della logistica delle consegne dei pacchi online non si ha notizia. In Italia per il momento tutto procede regolarmente, fanno sapere da Amazon. Altro succede nelle sedi di Lione e Parigi dove dozzine di persone hanno bloccato un magazzino e altre si sono riunite in sit in di fronte al quartire generale francese del gigante americano situato alla periferia della capitale.

In Germania i lavoratori nei centri di distribuzione di Amazon stanno scioperando per una paga migliore. I sindacati hanno dichiarato «che gli scioperi sono iniziati durante la notte nei sei centri di distribuzione in tutto il paese.

Come acquistano gli italiani

La quasi totalità del business è, come si è detto, mossa dalla convenienza: a chiarire le priorità dei consumatori sono i risultati dello studio condotto dalla società di logistica Ups su circa 18mila acquirenti online in 15 paesi di tutto il mondo che analizza anche l'impatto che le nuove generazioni (Baby Boomer, Generazione X, Millennial e Generazione Z) stanno avendo sulle dinamiche retail.

Sempre dall’indgine Ups emerge che il 94% dei clienti italiani ha effettuato ricerche sui prodotti prima di acquistarli online, mentre le generazioni più giovani sono quelle che si lasciano influenzare di più dalle recensioni dei clienti. In particolare gli italiani sono più interessati a ricercare informazioni sul prezzo del prodotto e sugli sconti (89%), poi sulle opzioni di consegna, inclusi velocità e costi (62%), infine sui dettagli del prodotto e le alternative (44%). Quando acquistano da negozi online stranieri, il 94% degli acquirenti italiani si aspetta di visualizzare tutte le spese di spedizione, inclusi dazi e tasse, prima di completare l'acquisto.