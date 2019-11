Black Friday, le iniziative del Sole 24 Ore Un nuovo progetto nato dalla collaborazione tra Il Sole 24 Ore e Bravo Savings Network

Il progetto è nato dalla collaborazione tra Il Sole 24 Ore e Bravo Savings Network. Bravo Savings Network è una digital company specializzata nel settore dell' affiliate marketing, con portali in Italia, Francia, Germania, Spagna, Uk e Usa.

Che cosa sono i codici sconto

Il codice sconto è un codice alfanumerico che permette di ricevere uno sconto fisso o in percentuale su un acquisto online.

Come si utilizza un codice sconto?

Una volta selezionato il codice sconto tra quelli presenti all'interno del portale, basta cliccare su Scopri Codice, copiarlo e incollarlo nell'apposito campo del carrello all'interno del negozio online sul quale si è deciso di effettuare lo shopping. Il box in cui inserire il codice normalmente è menzionato come codice promozionale, codice sconto, coupon, voucher o buono sconto. Una volta applicato il codice sconto, l'importo compare aggiornato direttamente nel carrello del negozio online.

Storia dei codici sconto

La prima azienda ad utilizzare un codice sconto o coupon è stata Coca Cola tra il 1887/8. L'obiettivo di Coca Cola fu convincere gli americani ad assaggiare la nuova bevanda, in cambio di un bicchiere gratis. Negli anni ‘30 della Grande Depressione si assiste a un boom dei coupon. Negli anni ‘60 Il 50% delle famiglie americane usa i codici sconto. Nel 2002 si è stimato che i codici sconto hanno permesso agli americani un risparmio di 3.8 Miliardi di Dollari. Dal 2008 il coupon si fa digitale e su misura di cellulare. Il trend nell'utilizzo dei codici sconto nell'era di internet ha visto una crescita continua. Nel 2018 6 Milioni di Italiani hanno utilizzato i codici sconto per lo shopping online.

Perché il successo dei codici sconto

L'utilizzo dei codici sconto offre un vantaggio sia ai Brand sia al Consumatore. Per i Brand la pubblicazione dei codici sconto si rivela un'ottima strategia di Marketing per la promozione dei servizi e dei prodotti. Aumentano il tasso di conversione sulle vendite fino al 500%. e contribuiscono a finalizzare le vendite e ne aumentano la velocità. Per i Consumatori il codice sconto è innanzitutto uno strumento di risparmio.