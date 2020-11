Black Friday, gli italiani spenderanno oltre 1,5 miliardi. Ma i guadagni solo online Uno studio Compass evidenzia poi che l’84% degli italiani comprerà soprattutto online. In un caso su due si acquistano i regali per il Natale con un budget medio di 284 euro (-7%) di Enrico Netti

(ANSA)

2' di lettura

Tra black friday e cyber monday gli italiani spenderanno in shopping online 1,5 miliardi. È solo la punta dell’iceberg di un anomalo “black friday” che dura da quasi un mese e a causa dei divieti governativi finisce con il premiare soprattutto le piattaforme dell’online mentre la maggior parte del commercio è obbligato a restare chiuso a causa dei vincoli dei Dpcm.

«Rallenta rispetto agli altri anni in tasso di crescita, al 15% contro il circa 20% del 2019 - dice Valentina Pontiggia responsabile dell’Osservatorio B2c Netcomm-Politecnico di Milano -. L’e-com risentirà anche della contrazione dei consumi nei servizi, turismo e trasporti».

Se nelle ultime settimane l’online ha fatto il pieno di ordini e nei prossimi quattro giorni ci sarà uno sprint, con la domanda in netta crescita pari a un +40% sul 2019. Uno studio Compass evidenzia poi che l’84% degli italiani comprerà soprattutto online. In un caso su due si acquistano i regali per il Natale con un budget medio di 284 euro (-7%).

Ad agonizzare sono i negozi fisici. Confcommercio ha lanciato la campagna #Comprosottocasa, invito a sostenere gli acquisti nei negozi di vicinato mentre l’associazione delle imprese del commercio moda-Confesercenti evidenzia che da inizio settimana oltre 410 milioni di euro di spesa passano al web a causa della chiusura dei negozi fisici, con un forte squilibrio concorrenziale per giochi e giocattoli. Così l’associazione ha presentato un esposto all’Antitrust per segnalare la grave distorsione della concorrenza portata dalle norme anti contagio.