Black Friday, Lush lancia la campagna etica ESC Big Tech per tutelare i diritti digitali delle persone

In occasione del Black Friday Lush, brand di cosmetici freschi e fatti a mano, lancia la campagna ESC Big Tech e unisce le forze con il movimento internazionale People vs Big Tech: dal 24 novembre l’intero ricavato delle vendite della bomba da bagno in edizione limitata The Cloud, realizzata per l’occasione, sarà devoluto al movimento che si batte per tutelare i diritti digitali delle persone e per contrastare il modello di business delle big tech basato sul tracciamento dei dati per accumulare profitti.



La campagna si propone di raccogliere fondi al fine di arginare il modello imposto da queste aziende, e promuovere un internet sicuro, libero dalla sorveglianza intrusiva, dai contenuti dannosi e dagli algoritmi predatori che creano dipendenza.

Lush invita così le persone a unirsi alla Big Tech Rebellion, un presa di posizione per costruire un futuro digitale migliore e per riconoscere e tutelare i diritti digitali come diritti umani, annunciata dal brand a marzo 2023 in occasione del Festival SXSW ad Austin in Texas; la campagna ESC Big Tech invita anche le persone a firmare la Dichiarazione del popolo, per entrare a far parte del network aperto di individui impegnati e di organizzazioni della società civile che lavorano insieme per sfidare il potere e gli abusi delle big tech.