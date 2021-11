Black Friday: non sono tutte offerte. Come non abboccare agli inganni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ormai ci siamo. Venerdì 26 novembre è il Black Friday. Il venerdì più atteso per chi è alla ricerca dell'offerta giusta per acquistare qualcosa. Anche se, come succede ormai da qualche anno, di offerte e sconti se ne vedono già da un pezzo. Perché ormai più che Black Friday è diventato un “Black November”, con opportunità che durano tutto il mese.

Il dubbio – legittimo – è che spesso dietro quest'onda gigante di marketing e strilli, si possano nasconder offerte che in realtà non lo sono. O che, quanto meno, siano rintracciabili anche in altri periodi dell'anno.

Perché spesso fra i prodotti in promozione ce ne sono diversi in commercio da anni, e quindi la percentuale di sconto risulta vera solo se riferita al prezzo di listino, e non se riferita al prezzo a cui è abitualmente rintracciabile quel dato bene. Per esempio - sia sui marketplace online più noti, che nei retail fisici – quello stesso oggetto è già stato in sconto in passato, e magari anche ad un prezzo più basso di quello proposto per il Black Friday.

Loading...

La guida per scoprire il prezzo giusto

Ma allora come possiamo muoverci in questa giungla di offerte che tappezzano i muri delle città e gli spazi pubblicitari su siti e social network? Tenere memoria storia del prezzo di un bene sarebbe oggettivamente impossibile.

Per questo ci vengono in aiuto alcuni siti che fanno proprio questo. Due in particolare sono molto affidabili e semplici da usare. Si tratta di “Camel Camel Camel” e “Keepa.com”. Sono siti, abbastanza simili tra loro, che permettono di scoprire qual è il prezzo massimo e il prezzo minimo a cui è arrivato in passato l'oggetto che vorreste comprare. Il primo funziona con i prodotti di Amazon, e basta incollare il link del prodotto trovato su Amazon nell'apposita stringa di ricerca per tirar fuori il grafico con lo storico del prezzo.

Il secondo (Keepa.com) è invece un comparatore che mette insieme le offerte storiche comparse su più marketplace, e funziona inserendo direttamente il nome del prodotto. In entrambi i casi, i siti offrono la possibilità di installare l'estensione per il browser, così che il risultato sul prodotto che state per acquistare diventi più semplice da ottenere, e senza uscire dal sito del venditore.