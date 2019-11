Black Friday 2019: le offerte di MediaWorld, Unieuro, Trony, Expert ed Euronics Non solo Amazon: un po’ tutti gli store stanno praticando sconti che nella maggior parte dei casi saranno prolungati fino al cyber monday (lunedì 2 dicembre)

(Fotogramma)

2' di lettura

Il Black Friday 2019 non si ferma chiaramente ad Amazon. Un po' tutti gli store stanno praticando sconti che nella maggior parte dei casi saranno prolungati fino al cyber monday (lunedì 2 dicembre). È soprattuto il mondo dell'elettronica di consumo a fare la voce grossa, con le catene principali come MediaWorld, Unieuro, Euronics, Expert e Trony che hanno preparato volantini ed offerte ad hoc. Così, dopo aver visto quali sono le offerte di Amazon , proviamo a scoprire anche queste.

MediaWorld Black Friday

MediaWorld propone offerte sia nello store fisico che sul suo sito. Le promozioni di maggior interesse, che termineranno il prossimo 2 dicembre, sono relativa al nuovo iPhone 11 di Apple, che viene proposto a 679 euro per il modello da 64 Gb. Ma le offerte riguardano anche notebook HP e televisori smart di Samsung: entrambi questi prodotti, insieme all'iPhone, sono infatti presenti nella copertina del volantino pensato proprio per il venerdì nero. All'interno di questo, poi, una vasta sezione di elettrodomestici e tanto altro.

Unieuro Black Friday

Unieuro ha lanciato, per la giornata odierna, la promozione “Mostruoso gran finale”, con promozioni che variano su un po' tutti i prodotti dell'elettronica di consumo. A farla da padrone, anche in questo caso, sono una smart tv, un notebook e uno smartphone. Il telefono da copertina è il Huawei P30 Pro, proposto a 649 euro. Il televisore è invece un Sony da 55”. E il Pc, infine, è il MacBook Air 2019, con un interessate 25% di sconto. Le offerte sono presenti nello store online come in quello fisico.

Trony Black Friday

Per il Black Friday di Trony le offerte termineranno domenica 1 dicembre (quindi con un giorno di anticipo rispetto alla concorrenza). Nello store fisico, come sul sito, la catena offre promozioni su elettrodomestici e vari oggetti di elettronica di consumo. Interessante la proposta per gli amanti del gaming: PS4 con Fortnite proposte con uno sconto del 30%. Sconto anche sulla Xbox One con Star Wars. Buon prezzo anche per la macchina di caffè superautomatica DeLonghi con 200 euro di sconto.

Expert BlackFriday

Anche Expert ha rilasciato le sue offerte con la promozione “Il Black Friday più black che c'è”. Per chi è alla ricerca di prodotti Apple, segnaliamo che proprio Expert propone in offerta il MacBook Air a 899 euro, gli Apple Watch Series 4 a 339 euro e le cuffiette AirPods 2 (quelle con custodia di ricarica wireless) a 169 euro. Per il resto, una bella carrellata di smartphone, notebook, smart TV ed elettrodomestici.